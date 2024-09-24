Общество

Татьяна Фомченкова: Стобалльники ЕГЭ рассчитывают больше на себя, чем на тетю

Выбор предмета для сдачи Единого государственного экзамена - это не случайное решение ученика или назидание, это зависит от того, как этот урок подается учителем. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова озвучила в передаче «Гайд-парк» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

«У меня были призеры, победители всероссийских олимпиад и стобалльники. Я хочу сказать так: если на уроках не начинается влюбленность в предмет, то ты его не выбираешь. Ни для ЕГЭ, ни для олимпиады. Все начинается с урока, а не в частных конторах или у репетиторов. Поверьте, в этом есть правда жизни. Это не я там хорошая или мама и папа направили. Стобалльники - это ребята, которые рассчитывают больше на себя, чем на тетю. Это ребята, которые работают сами с учителем. Поэтому за эту меру поддержки премного благодарю. Я считаю, что она будет действенной», - сказала Татьяна Фомченкова.

Напомним, учителей в Псковской области будут поощрять выплатой 50 000 рублей за подготовку победителей олимпиад и выпускников, набравших высший балл за ЕГЭ. Такое решение принято на 36-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 19 сентября.