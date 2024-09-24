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Татьяна Фомченкова: Механизм запрета мобильных телефонов должен быть ощутимым

Закон о мобильных телефонах в школах нужно дорабатывать. Механизм запрета мобильных телефонов должен быть ощутимым. Таким мнением поделилась депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в рамках передачи «Гайд-парк» в эфире «ПЛН-FM» (102.6 FM).

С этого учебного года в России начал действовать закон, подразумевающий запрет использования мобильных телефонов во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

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«Есть некая половинчатость мер. Мы запрещаем детям использовать телефоны на уроке. Они перед уроком складывают в коробочку, потом забирают из коробочки. И на переменах, которые сейчас по закону 20 минут (это очень много времени), они дорываются до них, как будто эти 40 минут они ждали этого соприкосновения. Вплоть до того, что в столовую они приходят на завтрак, и я забираю у них из рук телефоны. То есть все-таки закон о мобильных телефонах нужно дорабатывать. И механизм действия запрета мобильных телефонов должен быть более ощутимым», - высказала свое мнение о действии закона на практике Татьяна Фомченкова.

Гостья студии отметила, что в основной массе родители с пониманием отнеслись к реформе. Данная проблема несколько лет уже витала в воздухе и, как рассказала депутат, некоторые родители ранее сами просили забирать у их детей телефоны на время уроков.