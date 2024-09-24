Общество

Татьяна Фомченкова о странах, где разрешена смена пола: Русский человек в этом плане абсолютно адекватен

Мнением об инициативе запретить усыновление российских детей для представителей стран, где разрешена смена пола, поделилась депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в рамках передачи «Гайд-парк» в эфире «ПЛН-FM» (102.6 FM).

«Я, безусловно, поддерживаю инициативу, и я даже не знаю из своего достаточно широкого окружения людей, кто бы эту инициативу не поддержал. Как мне кажется, русский человек в этом смысле абсолютно адекватен, абсолютно честен. Я представляю, что скажут антагонисты этой идеи. Мол, вот они берут в страны развитые, цивилизованные, берут больных детей и вылечивают их. Это присказка какая-то. Неизвестно, где наши дети оказываются. Я считаю, что эту инициативу надо было принять раньше, даже не в свете продвижения семейных ценностей. Я знаю, что в России есть много семей, которые стоят в очереди на усыновление, и отдавать предпочтение иностранцам я не вижу никакого смысла», - сказала Татьяна Фомченкова.

По ее мнению, в этом вопросе депутаты высказывают точку зрения большинства людей.