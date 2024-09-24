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Общество

Татьяна Фомченкова: «Разговоры о важном» в школах — положительное новшество

26.09.2024 14:34|ПсковКомментариев: 0

«Разговоры о важном», советник директора по воспитанию - это положительные новшества в образовании. Таким мнением депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова поделилась в рамках передачи «Гайд-парк» в эфире «ПЛН-FM» (102.6 FM).

«Гимн, флаг, "Разговоры о важном"... Несмотря на трудности, на то, как мы раскачивались, как мы подходили к этому, могу сказать, это положительный опыт. Я могу сказать это с гордостью и с чистым сердцем. Гимн дети поют, это не может не радовать. Заиграл гимн где-нибудь на публичном мероприятии: взрослые стоят и молчат, а дети поют. "Разговоры о важном" - трудный путь. Классным руководителям надо, помимо предмета, приготовить достаточно гуманитарный разговор. Хоть и по подготовленной методике, трудно. Но получается важно и интересно. Первый "Разговор о важном" в этом году был о Беслане. Об этом нельзя молчать. Откуда еще дети узнали бы о том, что существует информационное агентство ТАСС? Мы-то, советские школьники, это знали и фильм смотрели, а вот современные дети это узнали. Мне это, действительно, нравится», - поделилась депутат.

Также Татьяна Фомченкова отметила, что на подобных занятиях в детях развивается идентичность с русской государственностью, расширяется кругозор и прививаются традиционные ценности.

Ещё одним положительным новшеством депутат назвала введение должности советника директора по воспитанию, который занимается организацией воспитательных мероприятий в школе. Должность появилась еще год назад, и, как считает Татьяна Фомченкова, школьные работники этот год работали как «слепые котята», с проволочками. Но в целом она отметила идею как положительную, так как для того, чтобы понять плюсы и минусы какого-либо преобразования, нужно время.

«Как минимум, один учебный сезон нужен для того, чтобы понять, где были ошибки, где были просчеты. Тут тоже много нюансов, засилье мероприятий. Зачем? Строгая отчетность до 11 часов. То есть первые уроки мы срываем и быстренько проводим мероприятия. Это дурь, но это так. Хотя на мероприятия дети с удовольствием идут. Правда, в это время у них контрольные могли бы быть», - объяснила Татьяна Фомченкова.

Пресс-портрет
Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Теги: #псковское областное собрание #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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