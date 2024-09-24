Общество

Татьяна Фомченкова: Профессия учителя заслуживает достойной оплаты труда

Профессия учителя заслуживает достойной оплаты труда. Таким мнением поделилась депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в рамках передачи «Гайд-парк» в эфире «ПЛН-FM» (102.6 FM).

Одной из явных проблем российского образования является кадровый голод, связанный с тем, что молодые специалисты не идут работать в школы из-за недостаточного размера зарплат. Существуют разного рода меры поддержки, но они недостаточно сбалансированы.

«Конечно, меры не сбалансированы. Молодежь как не шла в школы, так и не идет массово, я хочу подчеркнуть. Единичные идут. У нас в этом году хорошо получилось, пришел один замечательный молодой учитель. Тут все равно причина исключительно одна. Это про ту самую воду, которая камень точит. Пока у педагогов не будет достойная оплата труда, сюда не придут», - озвучила проблему Татьяна Фомченкова.

Финансовая проблема обозначена давно как одна из главнейших причин нежелания молодых специалистов идти в школы.

«С десятилетие назад кое-кто сказал, что если вы хотите денег, то идите не в школу, а в бизнес. А перед началом учебного года я это же примерно и услышала на наших семинарах и совещаниях. Я обалдела. Ведь наша профессия - такая же профессия, как и все другие, и она заслуживает достойной оплаты труда, - подчеркнула директор гимназии.

По ее словам, еще одна проблема заключается в том, что из учительской профессии люди уходят рано.

«Педагогическая пенсия сейчас после 25 лет, плюс пенсионная реформа, поэтому уходят рано. Потому что тяжело становится, очень тяжело. А в своей профессии все-таки самозанятому человеку очень легко заниматься тем же примерно за те же деньги. Работать с родительским и школьным коллективами уже не хватает сил», - добавила Татьяна Фомченкова.