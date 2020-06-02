Общество

Псковский ПФР: Опекуны могут обратиться за единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет

Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей могут подать не только родители, но и опекуны детей в возрасте от 3 до 16 лет, попечители детей от 14 до 16 лет.

В связи с необходимостью предоставления подтверждающих документов подать заявление о предоставлении единовременной выплаты опекуны и попечители могут только непосредственно в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации либо в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Подача заявлений через портал госуслуг для данной категории граждан не предусмотрена, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием граждан в клиентских службах ПФР и в МФЦ ведется только по предварительной записи.

Контакты клиентских служб ПФР в районах области размещены на сайте pfrf.ru в разделе «Контакты региона». Также записаться можно через сервис «Запись на прием» на сайте Пенсионного фонда. Телефон горячей линии Отделения ПФР по Псковской области – 8 800 775 79 50.

Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте – mfc.pskov.ru, а также через мобильное приложение «Мои документы Онлайн». Телефон горячей линии МФЦ – 8 800 100 60 11.

Напомним, право на выплату имеют семьи, в которых дети родились в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Единовременная выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года.

В отношении единовременной выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания).

В случае положительного решения по заявлению средства будут перечислены в установленный законом срок, без дополнительного уведомления заявителя.