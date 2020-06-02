Общество

Новый видеоконцерт записали студенты и преподаватели колледжа искусств

Отчетный видеоконцерт записали студенты и преподаватели специализации «Инструменты народного оркестра» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В концерте прозвучала музыка отечественных и зарубежных композиторов, обработки русских народных песен, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

«Отметим, что видеоконцерт - новый непривычный учебный формат для студентов и преподавателей специализации. Молодые музыканты не просто представили выученные в режиме самоизоляции произведения. Каждая музыкальная композиция в концерте получила свое образное решение: детективная история, путешествие на венецианский карнавал, лирическая зарисовка, жанровая картинка, танцевальная сценка», - рассказали в колледже.

Добавим, что, несмотря на все сложности дистанционного обучения, студенты успешно продемонстрировали те навыки, над которыми они ответственно работали весь этот период, как со своими педагогами – так и самостоятельно.

Концерт можно посмотреть по ссылке.