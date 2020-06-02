Общество

Сергей Гусев: Правила удаленной работы должны быть закреплены законом

Изменения, связанные с удаленной работой, назрели для внесения в Трудовой кодекс, в том числе из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Сергей Гусев.

«В настоящее время законом не закреплены условия временного перевода работника на дистанционный режим работы, хотя этот режим в нашем современном мире давно востребован. Однако, пандемия новой коронавирусной инфекции, произошедшая в этом году, сделала такой вариант выполнения работы одним из наиболее актуальных в реалиях сегодняшнего дня. Ведь многие работодатели, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и не останавливать работу, перевели штаты на «удалёнку». При этом четких норм, регламентирующих удаленный режим работы, в нашем законодательстве пока нет. И это дает работодателям, тем более в ситуации роста безработицы, потенциальную возможность злоупотреблений и нарушений прав работников», - сказал Сергей Гусев.

Он отметил, что сегодня имеется много вопросов касаемо удаленной работы – от того, кто и как должен обеспечить стабильную телекоммуникационную связь с работником, что при работе в офисе является исключительной заботой работодателя, до порядка представления работником результатов выполненной работы.

«На мой взгляд, очень важна регламентация времени нахождения на дистанционном рабочем месте. Позиция "Единой России" в этом вопросе проста – необходимо законодательно защитить права и интересы работника, работающего удаленно, досконально прописать права и обязанности каждой из сторон, а также порядок и условия перевода на удалённую работу. В этом и состоит главная цель инициированных партией поправок в статью 57 Трудового Кодекса РФ», - прокомментировал Сергей Гусев.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу совершенствования трудового законодательства, поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты.