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Общество

«Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс - они защитят права работника «на удаленке»

27.05.2020 16:10|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс - они защитят права работника «на удаленке», при разработке поправок учтено мнение и работников, и работодателей. 

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросу совершенствования трудового законодательства, поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты. Соответствующие изменения подготовили депутаты «Единой России» в Госдуме. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России. Общественные приемные партии в регионах в свою очередь завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан. Его итоги также учтут при составлении итогового текста поправок. 

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями», - сказал Дмитрий Медведев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, поправки защитят права сотрудников, работающих удаленно. Для чего потребовалось определить это понятие. Основные характеристики дистанционной работы - выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет. Предлагается, чтобы всеми документами - вплоть до листка нетрудоспособности - руководство и сотрудники могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях - например, при предоставлении декретного отпуска - заказными письмами. По мнению авторов поправок, это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе - его тоже предложено заключать онлайн. Этот документ, в частности, должен предусматривать, какой техникой пользуется работник - собственной или предоставленной работодателем. В таком случае может назначаться компенсация со стороны компании за использование сотрудником личного оборудования.

«Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий - когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика - работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости - например, какой-либо чрезвычайной ситуации - сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия - и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно», - пояснил один из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он также сообщил, что внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова считает, что инициатива своевременна, и поправки необходимы для регулирования взаимоотношений работника и работодателя в условиях дистанционной занятости.

«Впервые из-за пандемии коронавируса все общество  оказалось в новых условиях. Многие предприятия, организации вынуждены были перевести своих сотрудников на удаленную работу. Однако в законодательстве дистанционная форма работы не закреплена. Изменения в Трудовой Кодекс РФ, которые инициирует партия «Единая Россия», своевременны и крайне необходимы для регулирования взаимоотношений работника и работодателя в условиях дистанционной занятости. Кроме того, благодаря законодательному закреплению, удалённая форма работы будет развиваться и дальше, тем более, что активно развивающиеся цифровые технологии предоставляют для  этого все возможности», -  отметила Бибикова.

Напомним, в мае по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Правозащитный центр партии провел во всех регионах онлайн приемы по трудовым вопросам. За неделю получено и обработано порядка 6000 обращений граждан, касающихся нарушения их трудовых прав. Часть вопросов решена оперативно, всем заявителям предоставлена юридическая консультация. 

 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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