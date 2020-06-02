Общество

Избирательные участки из больниц в Дно и Великих Луках перенесут в другие помещения

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет иметь особенности по местонахождению участков, расположенных в больницах. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В день общероссийского голосования в Псковской области будут работать 615 избирательных комиссий. Информация об их местонахождении будет доводиться через СМИ.

«Возникает несколько моментов по участкам в больницах», - сказал Игорь Сопов. Скорее всего, в Дно и в двух местах в Великих Луках такие участки будут перенесены в другие помещения или будут организованы в непосредственной близости на открытом воздухе. Избирательная комиссия обязательно проинформирует об изменениях.

Игорь Сопов также рассказал об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней. Все 85 КОИБов будут задействованы в Пскове. Сейчас они тестируются. Предусмотрена обработка средствами защиты.