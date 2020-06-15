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Общество

Производственник может войти в состав Общественной палаты Псковской области

15.06.2020 16:47|ПсковКомментариев: 0

Сергей Холмов может войти в состав Общественной палаты Псковской области на 2018-2021 годы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 15 июня, накануне сессии Псковского областного Собрания депутатов, парламентский комитет по законодательству и экономической политике рассмотрел вопрос о назначении члена Общественной палаты.

Председатель профильного комитета Владимир Яников («Единая Россия») рассказал, что Союз ветеранов кавказских войн представил кандидатуру Сергея Холмова.

Кандидат заявил депутатам, что оценивает деятельность Общественной палаты как «недостаточную». «Самая основная цель, задача Общественной палаты - организация связи населения с органами и институтами власти. Пока эта точка не очень хорошо работает», - поделился своим видением Сергей Холмов. Он пообещал приложить усилия, чтобы эта работа велась лучше и чтобы люди знали, что государство их не оставит одних.

Кандидат добавил, что он «производственник» и работает на муниципальном предприятии. «Думаю, что буду полезен», - заключил он.

Депутаты поддержали намерение заняться общественной деятельностью и проголосовали за включение кандидатуры Сергея Холмова в бюллетень для тайного голосования. Решение будет принято на сессии областного Собрания 16 июня.

Теги: #Общественная палата Псковской области #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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