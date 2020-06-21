Общество

Облсовпроф и Общественная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии заключили Псковский облсовпроф и Общественная палата Псковской области. Свои подписи под документом 19 июня поставили председатель облсовпрофа Игорь Иванов и председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Совета профсоюзов, стороны договорились взаимодействовать по вопросам реализации права граждан на голосование по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской области в следующих направлениях:

организация осуществления общественного контроля за соблюдением прав граждан РФ на голосование по поправкам в Конституцию;

развитие правовой культуры и электоральной активности участников голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской области;

обучение наблюдателей;

проведение анализа правоприменительной практики законодательства о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, выработка согласованных подходов по вопросам его совершенствования.

Псковский областной совет профессиональных союзов в рамках своей компетенции: