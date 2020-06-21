Облсовпроф и Общественная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии заключили Псковский облсовпроф и Общественная палата Псковской области. Свои подписи под документом 19 июня поставили председатель облсовпрофа Игорь Иванов и председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Совета профсоюзов, стороны договорились взаимодействовать по вопросам реализации права граждан на голосование по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской области в следующих направлениях:
организация осуществления общественного контроля за соблюдением прав граждан РФ на голосование по поправкам в Конституцию;
развитие правовой культуры и электоральной активности участников голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской области;
обучение наблюдателей;
проведение анализа правоприменительной практики законодательства о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, выработка согласованных подходов по вопросам его совершенствования.
Псковский областной совет профессиональных союзов в рамках своей компетенции:
оказывает содействие Общественной палате силами своего актива в осуществлении контроля реализации прав граждан РФ при голосовании по поправкам в Конституцию, участвуя в наблюдении за ходом голосования на участках;
оказывает содействие в организации мероприятий по обучению наблюдателей;
участвует в обсуждении предложений по совершенствованию избирательного законодательства и законодательства о правах граждан РФ;
оказывает содействие Общественной палате в информировании населения о правах граждан РФ при голосовании по поправкам в Конституцию РФ.