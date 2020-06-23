Общество

Статус достопамятного места защитит территорию «Шталага-372» от застройки - Юрий Алексеев

Руководитель фонда «Достоверная история» историк, писатель Юрий Алексеев в ходе разговора с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой прокомментировал недавнее решение областного комитета по защите объектов культурного наследия придать территории «Шталага-372» статус достопамятного места.

«В течение года должны провести независимую научно-историческую экспертизу, которая подтвердит или опровергнет наше мнение, - уточнил общественник. - 16 июня комитет по охране наследия издал приказ, по которому это место объявляется выявленным памятником - с даты этого приказа никакие строительные работы там вести не имеют права. Оно останется таким, каким является на дату приказа. Если экспертиза докажет обоснованность этого решения, то это место, вся площадь, которая осталась от застройки "Шталага", получит реестровый номер памятника Министерства культуры, и на этой территории ничего нельзя будет делать».

Как отметил Юрий Алексеев, в таком положении дел есть свои плюсы и свои минусы. Он напомнил, что активные поисковики хотели сначала пойти по пути зонирования, оформив территорию «Шталага» как мемориальную зону, свободную от застройки. Однако Министерство обороны затребовало передать им территории одним кадастровым участком. «Была надежда, что зонирование сработает, но это не сработало и пришлось писать заявку, чтобы сохранить памятник, - объяснил историк. - Существует генплан, по которому эти места должны были быть застроены. И мы боимся, что при снятии этих зон там будет продолжена застройка».

«Это не лучший вариант, но единственный на данный момент, - подчеркнул Юрий Алексеев. - Потом, когда территория перейдет под ведомство комитета по охране культурного наследия, будем дальше решать проблемы: наводить там порядок, очищать территорию».