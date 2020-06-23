Общество

Более 4 тысяч детей присоединились к акции «Я рисую мелом» в Псковской области

Псковская область приняла активное участие в акции «Я рисую мелом», приуроченной к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого парада Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На асфальте появились сотни рисунков, посвященных столь памятным датам в истории страны.

Активно к акции подключились дошкольные учреждения региона. Изображения мелом, посвященные военной теме, Победе, фильмам и книгам о войне и мирной жизни, нарисовали более 4 тысяч воспитанников. Они сопровождены надписями «Мы рисуем мир», «Мир».

Отметим, что в акции могут принять участие все желающие, рисуя с детьми на асфальте мелом рисунки и размещая фото в своих социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.