Общество

Избирком благодарит партнеров за помощь в подготовке к голосованию по Конституции

Избирательная комиссия Псковской области выражает благодарность государственным и коммерческим структурам, которые оказали содействие в информировании жителей региона об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ и помощь в подготовке к проведению голосования.

«В особенности мы хотели бы отметить Многофункциональный центр, который помогал нам в приеме заявлений на голосование по месту пребывания и вне помещения для голосования, своевременно обрабатывал их и направлял в избирком», - отметил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков.

Большую работу по информированию населения о предстоящем голосовании, по его словам, проделал Псковский филиал Почты России. Поскольку в период самоизоляции из-за коронавируса участковые комиссии не могли в полном объеме выполнять функции по информированию населения, Почта России взяла часть этой работы на себя. На территории всех почтовых отделений (а их в Псковской области более 330) были размещены плакаты о порядке голосования по поправкам в Конституцию. Информационные материалы также были распространены среди населения через почтовые ящики в жилых домах.

Активную помощь оказывал Росреестр, Пенсионный фонд и Сбербанк, размещая информационные материалы на своих площадках как в Пскове, так и в районах области. Также Сергей Кулаков особо отметил сеть гипермаркетов «Пятерочка». В Псковской области насчитывается более 130 магазинов этой сети, и в каждом размещены информационные материалы о голосовании по поправкам в Конституцию. Таким же образом в информировании граждан участвовали сеть «Лента» и магазин «Перекресток».

Из местных коммерческих организаций активную помощь избиркому оказывали гипермаркет «Империал», Великолукский мясокомбинат и магазины сети «Деревня Соловьи».

Избирательная комиссия Псковской области выражает всем партнерам благодарность за оказанную поддержку. «В условиях действия ограничений по коронавирусу, когда ТИКи не имели возможности осуществлять поквартирный обход граждан, эта помощь просто неоценима», - заключил Сергей Кулаков.