Общество

В Порховском районе с начала года назначено 17 пенсий по инвалидности

С начала года в Порховском районе 17 пенсий по инвалидности назначено с использованием Федерального реестра инвалидов. Также с использованием ФРИ назначены 43 ежемесячные денежные выплаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области.

Федеральный реестр инвалидов – это единая база данных граждан, признанных инвалидами. Разработчиком ФРИ является Пенсионный фонд РФ.

Для граждан на сайте sfri.ru размещен личный кабинет инвалида. Для входа необходимо ввести логин и пароль портала госуслуг. Зайти в личный кабинет можно не только с компьютера, но и с мобильного телефона.

В личном кабинете гражданин может получить следующие сведения:

• группа и причины инвалидности;

• индивидуальная программа реабилитации и абилитации;

• виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, номер и дату протокола проведения медико-социальной экспертизы;

• сведения о пенсионных и социальных выплатах по линии различных ведомств;

• сведения о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном лекарственном обеспечении;

• сведения об образовательных программах и услугах по содействию занятости.

УПФР в Порховском районе (межрайонное) напоминает, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции жителям района не нужно лично обращаться за продлением пенсии по инвалидности в ПФР. Пенсионный фонд продлевает гражданам выплату пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в дистанционном режиме.

Кроме того, если ранее была оформлена компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным гражданином и не произошло существенных изменений (отмена инвалидности, трудоустройство, прекращение ухода и т. п.), то переоформлять уход в клиентской службе Управления ПФР не обязательно.

Гражданам, которым инвалидность установлена впервые, нужно будет без личного обращения в клиентскую службу подать заявление на назначение и доставку выплат через личный кабинет на сайте ПФР. Если для назначения пенсии специалистам Пенсионного фонда потребуются дополнительные документы или сведения, они запросят их в соответствующих организациях и ведомствах.