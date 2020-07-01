Общество

Число проголосовавших по поправкам в Конституцию в Стругокрасненском районе превысило 80%

Стругокрасненский район сохраняет лидерство по числу проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ. По данным Избирательной комиссии, на данный момент там проголосовали 80,36% от общей численности зарегистрированных в районе избирателей.

На втором месте по явке Куньинский район (67,46%), на третьем и четвертом Усятский (67,13%) и Невельский (67,12%) районы.

Наименее активно в Псковской области голосуют Псков и Великие Луки. По состоянию на 12.00, в областном центре избирательные участки посетили 34,32% от общей численности зарегистрированных избирателей, а в южной столице — 34,83%.