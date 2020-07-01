Общество

650 тысяч рублей долга по зарплате выплатил Банно-прачечный комбинат Пскова

Муниципальное предприятие города Пскова «Банно-прачечный комбинат» выплатило заработную плату после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что 44 работникам предприятия не выплачена зарплата на общую сумму более 650 тысяч рублей. В этой связи заместитель прокурора города внес в адрес руководителя МП представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации.

Кроме того, в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер нарушения закона устранены, заработная плата работникам МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» выплачена в полном объеме, подытожили в надзорном ведомстве.