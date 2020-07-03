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Общество

В колонии Середки поздравили заключенных, окончивших курс реабилитации от зависимостей 

04.07.2020 11:45|ПсковКомментариев: 0

Реабилитационный курс для осужденных, отбывающих наказание в ИК-4, проведен в рамках пилотной ведомственной программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Для осужденных были составлены поэтапные индивидуальные планы коррекции зависимого поведения. В течение шести месяцев с теми из них, кто добровольно изъявил желание раз и навсегда избавиться от имеющихся зависимостей, регулярно проводились психологические занятия с использованием различных методов психокоррекции (арт-терапия, медитация).

Одновременно осуществлялись воспитательные мероприятия, направленные на восстановление утраченных общественно-полезных связей и привитие навыков адекватного поведения в социуме.

Целенаправленная работа с имеющими различного рода зависимости осужденными дала положительный результат. Осужденным, успешно прошедшим курс реабилитации, вручили соответствующие сертификаты.

Необходимо отметить, что вручение сертификатов прошло со строгим соблюдением необходимых мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: социальная дистанция в зале, обработка поверхностей рук дезинфицирующим составом, обеспеченность одноразовыми медицинскими масками.

«Данный проект показывает высокую заинтересованность со стороны осужденных. Видна личностная мотивация и заинтересованность в чем-то новом, прогрессивном. Отрадно, что осужденные сделали самый важный, первый шаг возврата к нормальной жизни - приняли проблему и стараются ее решить», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.

 

 

Теги: #УФСИН #ФСИН #колония
Источник: Псковская Лента Новостей
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