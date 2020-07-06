Общество

Запрет на публичные мероприятия рядом с больницами предлагают отменить в Псковской области

Депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть законопроект, исключающий из регионального законодательства запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций в 100-метровой близости от зданий, занимаемых медицинскими организациями – стационарами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: ЦДИ

Правку в закон «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» разработало управление внутренней политики администрации региона. Разработчики законопроекта уточнили, что нормативный правовой акт подготовлен для обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов и мнений, а также с целью приведения регионального законодательства в соответствие постановлением Конституционного Суда РФ – в июне этого года судебный орган конституционного контроля по жалобе жителей Самарской области проверял конституционность нормы о запрете проведения публичных мероприятий вблизи больниц.

Напомним, действующей редакцией закона «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» проведение митингов и шествий запрещено на остановочных пунктах общественного транспорта, на расстоянии менее 100 метров от аэропортов железнодорожных вокзалов и автобусных станций, а также вблизи зданий, занимаемых медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь стационарно.

Законопроект направлен в парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению.