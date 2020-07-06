Общество

Москалькова попросила Мишустина поддержать частные детсады, школы и вузы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке частных садов, школ и вузов, оставшихся без господдержки и финансовой помощи после пандемии коронавируса.

Ранее Москалькова заявляла, что частные школы и университеты, не получающие финансовой поддержки в период пандемии, переживают трудные времена, и им требуется государственная помощь, передает РИА Новости.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции государством предпринимаются системные меры по поддержке экономики… Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить рассмотреть вопрос о принятии мер по оказанию государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида детальности», - говорится в обращении омбудсмена.

Москалькова отметила снижение доходов из-за пандемии у большинства родителей, чьи дети учатся в частных организациях. Это, подчеркивает уполномоченный, в свою очередь негативно влияет на финансовое положение негосударственных школ, детсадов и университетов, а также их способность осуществлять образовательную деятельность в полном объеме, сохраняя преподавательские коллективы.

«Поступающие в мой адрес обращения свидетельствуют о том, что значительное количество некоммерческих образовательных частных учреждений, осуществляющих социально значимую общеобразовательную деятельность в условиях ухудшения ситуации, в результате распространения новой коронавирусной инфекции остались без господдержки», - заключено в документе.

По данным уполномоченного, председатель правительства уже направил в министерство экономического развития РФ и в Федеральную налоговую службу поручение рассмотреть этот вопрос.