Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от COVID-19

Результаты анализов добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса, свидетельствуют о формировании у них иммунитета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», - цитирует заявление военного ведомства ТАСС.

В министерстве отметили, что врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев: проводят регулярные осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

«В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее», - сообщили в Минобороны.

В Минобороны добавили, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики.