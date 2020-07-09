Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Речь в программе пойдет о поправках в Конституцию РФ, значении и последствиях их принятия, разработке нормативной базы в развитие положений обновленного основного документа страны.

Кроме того, Александр Козловский выскажет мнение по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны и региона после всенародного голосования.

Ведет эфир - Максим Костиков.

Вопросы Александру Козловскому можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Добавим, что трансляция также ведется в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».

