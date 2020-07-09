Общество

«Собственной персоной» с Александром Козловским. ВИДЕО

Сегодня, 10 июля, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Речь в программе шла о поправках в Конституцию РФ, значении и последствиях их принятия, разработке нормативной базы в развитие положений обновленного основного документа страны.

Кроме того, Александр Козловский высказал мнение по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны и региона после всенародного голосования.

Вел эфир Максим Костиков.