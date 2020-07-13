Псковский ПФР информирует о продлении двух видов выплат

Отделение ПФР по Псковской области информирует о продлении выплаты пенсии по потере кормильца и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реигональном ПФР.
Продление выплаты пенсии по потере кормильца и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности будет осуществлено без дополнительного предоставления документов.
В соответствии с пенсионным законодательством граждане, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся очно по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, а лица, на иждивении которых находятся указанные члены семьи, - на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, уточнили в ОПФР.
При этом необходимо учесть, что право на выплату будет утрачено, если:
- учащийся или студент, находящийся на иждивении, трудоустроится;
- учащийся или студент, получающий пенсию по СПК, будет отчислен за невыполнение учебного плана или по собственному желанию.