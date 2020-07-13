Общество

В июле псковские работодатели должны представить в ПФР три вида отчетности

В июле работодатели региона обязаны предоставить в Пенсионный фонд по электронным каналам связи или почтой три вида отчетности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Не позднее 15 июля страхователям следует представить сведения по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах». Ежемесячные сведения СЗВ-М формируются в отношении всех работавших в июне сотрудников, включая трудившихся по договорам гражданско-правового характера.

Не позднее 15 июля требуется подать отчет по форме СЗВ-ТД «Сведения о трудовой деятельности» за июнь 2020 года. Сведения по указанной форме представляются с января текущего года на тех работников, в отношении которых в предыдущем месяце были проведены кадровые мероприятия (например, перевод на другую работу, переименование страхователя, присвоение классного чина, квалификации и т. д.), а также в случае поступления от сотрудника заявления о выборе формы трудовой книжки.

В соответствии постановлением правительства РФ от 26.04.2020 №590 «Об особенностях порядка и сроках предоставления в территориальные органы ПФР сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц» работодатель предоставляет в Пенсионный фонд данные о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.

Кроме того, не позднее 20 июля необходимо представить реестры застрахованных лиц, из заработка которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, по форме ДСВ-3, за 2 квартал 2020 года.

В случае представления отчетности на бумажном носителе отчетность рекомендуется направлять почтовым отправлением с описью вложений документов.

Подробнее об отчетности в ПФР можно узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.