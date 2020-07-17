Общество

Около 40 заявок подали на грант для социально ориентированных НКО Псковской области

Закончился прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В этом году в адрес конкурсной комиссии поступило 39 заявок от некоммерческих организаций региона, из которых 10 заявок в области образовательной деятельности, 8 - в области культуры, по 3 - 4 проекта в области здорового образа жизни, здравоохранения и патриотического воспитания молодежи, два проекта в зоозащитной сфере и др. Каждый из них будет детально рассмотрен и оценен членами конкурсной комиссии.

В основе проектов комплексы мероприятий, акций и работ различной направленности. Например, психологические консультации, ремонт спортивного зала, проведение творческой выставки, сокращение численности бездомных животных. Разброс запрашиваемых средств от 150 тыс до 250 тыс рублей на каждый проект, при этом по сравнению с прошлым годом увеличились суммы софинансирования проектов.