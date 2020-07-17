Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Резиновые сапоги: за и против
Преимущества пенсионной карты
Правила использования газа
образование сегодня и завтра
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
расходники и холодильное оборудование
Карфаген на Рижском проспекте
Где купаются псковичи
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
 
 
 
ещё Общество 17.07.2020 07:362 Псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде без пересадок 17.07.2020 21:500 Около 40 заявок подали на грант для социально ориентированных НКО Псковской области 17.07.2020 21:360 Удивительный дом жительницы Красногородска оценят на смотре-конкурсе. ФОТО 17.07.2020 21:210 Вандалы сломали молодые деревья на набережной в Себеже 17.07.2020 20:550 Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях на ЕГЭ по химии 17.07.2020 20:390 Глава Усвятского района: Мы приведем в порядок поселок к тысячелетнему юбилею
 
 
 
Самое популярное 14.07.2020 15:2814 Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции 12.07.2020 20:334 Невеста умерла во время свадебного застолья 16.07.2020 10:3611 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41 13.07.2020 15:2319 Хлебозавод закрылся в Псковском районе 11.07.2020 16:440 Труп годовалого ребенка обнаружен в реке в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Около 40 заявок подали на грант для социально ориентированных НКО Псковской области

17.07.2020 21:50|ПсковКомментариев: 0

Закончился прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области. 

В этом году в адрес конкурсной комиссии поступило 39 заявок от некоммерческих организаций региона, из которых 10 заявок в области образовательной деятельности, 8 - в области культуры, по 3 - 4 проекта в области здорового образа жизни, здравоохранения и патриотического воспитания молодежи, два проекта в зоозащитной сфере и др. Каждый из них будет детально рассмотрен и оценен членами конкурсной комиссии.

В основе проектов комплексы мероприятий, акций и работ различной направленности. Например, психологические консультации, ремонт спортивного зала, проведение творческой выставки, сокращение численности бездомных животных. Разброс запрашиваемых средств от 150 тыс до 250 тыс рублей на каждый проект, при этом по сравнению с прошлым годом увеличились суммы софинансирования проектов.

 

Теги: #конкурс #Псковская область #грант
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к запрету массовых мероприятий до 28 июля?
В опросе приняло участие 495 человек
17.07.2020, 21:500 Около 40 заявок подали на грант для социально ориентированных НКО Псковской области 17.07.2020, 21:360 Удивительный дом жительницы Красногородска оценят на смотре-конкурсе. ФОТО 17.07.2020, 21:210 Вандалы сломали молодые деревья на набережной в Себеже 17.07.2020, 20:550 Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях на ЕГЭ по химии
17.07.2020, 20:390 Глава Усвятского района: Мы приведем в порядок поселок к тысячелетнему юбилею 17.07.2020, 20:270 На ужасное состояние привокзальной площади жалуются невельчане 17.07.2020, 20:051 Псковские «соколы Жириновского» о деле хабаровского губернатора и о планах на сентябрьские выборы 17.07.2020, 19:450 Новый сервис доставки запускают в Псковской области
17.07.2020, 19:300 На «Линии Сталина» в Островском районе захоронили останки 36 красноармейцев 17.07.2020, 19:163 Интерактив: Пенсионерке со сломанным плечом отказали в помощи в псковской поликлинике 17.07.2020, 18:510 Врач рассказал, как пережить перепады температур метеозависимым 17.07.2020, 18:431 Черного аиста нашли в островской полиции
17.07.2020, 18:340 Александр Козловский: Себежский район - место силы и боевой славы нашего региона 17.07.2020, 18:261 Более 500 тонн овощей и фруктов ввезли в РФ через границы в Псковской области 17.07.2020, 18:220 Уголовное дело Михаила Ефремова передали в прокуратуру 17.07.2020, 17:590 Назван самый «горячий» смартфон в мире
17.07.2020, 17:460 В Пскове наградили активистов волонтерского центра 17.07.2020, 17:313 Пригородный поезд Псков - Великие Луки торжественно отправился в первый рейс 17.07.2020, 17:290 Глава Ростуризма отнесла Псковскую область к необычным местам для летних путешествий 17.07.2020, 17:201 Сбербанк продолжает развивать сервис платежей и переводов
17.07.2020, 17:150 В псковских поликлиниках возобновляются плановые вакцинация, диспансеризация и профосмотры 17.07.2020, 17:010 Чат-бот «Таксик» ответит псковичам на вопросы о налогообложении 17.07.2020, 16:530 В псковской академии ФСИН вручили медали лучшим выпускникам 17.07.2020, 16:450 Игорь Максимов положительно оценил сотрудничество с властями Пскова и области
17.07.2020, 16:360 Интерактив: Сидим без горячей воды из-за бюрократических разборок 17.07.2020, 16:300 Фотофакт: Рабочие укладывают асфальт на улице Максима Горького в Пскове 17.07.2020, 16:300 Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов 17.07.2020, 16:240 До 28 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области
17.07.2020, 16:130 Два фонтана из шести не заработают в Великих Луках 17.07.2020, 16:122 Новый председатель облсовпрофа о непростом времени, грузе репутационных потерь и оптимизме 17.07.2020, 16:030 В Себежском районе отмечают 76-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков 17.07.2020, 16:010 Подготовка к отопительному сезону в Пскове идет очень тяжело — Игорь Максимов
17.07.2020, 15:4919 Прокладка кабеля по территории археологического памятника не была согласована 17.07.2020, 15:451 Членам нового состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области вручили мандаты 17.07.2020, 15:400 Житель Опочецкого района ушел из дома и не вернулся 17.07.2020, 15:332 ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
17.07.2020, 15:320 Фотофакт: На улице Свободы в Печорах вандалы исписали скамейки 17.07.2020, 15:210 Черного аиста снова разыскивают в Острове 17.07.2020, 15:135 В Псковской области повредили известный памятник эпохи викингов 17.07.2020, 15:092 «Акценты» Донецкого: Эхо Хабаровска, конфуз «сторонника» и анонс Дня города
17.07.2020, 14:5716 Регоператор просит автомобилистов не блокировать мусорные площадки в Пскове и Великих Луках 17.07.2020, 14:445 Игорь Максимов: Концессия - это понятная перспектива и инвестиции 17.07.2020, 14:380 На границе в Псковской области задержали нелегалов из стран Ближнего Востока 17.07.2020, 14:343 Активиста «Яблока» оштрафовали за публикацию фейка о количестве ИВЛ в Пскове
17.07.2020, 14:314 ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. ВИДЕО 17.07.2020, 14:244 Акционировать Псковские теплосети предложил Игорь Максимов 17.07.2020, 14:191 «Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств 17.07.2020, 14:151 «Подстрочник» с Игорем Максимовым. ВИДЕО
17.07.2020, 14:110 Сервис «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки 17.07.2020, 14:050 300 млн рублей задолжали управляющие компании Псковским теплосетям 17.07.2020, 14:010 Советы по развитию туризма при губернаторах предлагают сделать обязательными 17.07.2020, 13:500 Псковские садоводы жалуются на перебои с вывозом мусора
17.07.2020, 13:505 Скандал, которого не было 17.07.2020, 13:430 Минздрав направил более 300 млрд рублей на борьбу с COVID-19 17.07.2020, 13:370 Псковские налоговики проведут онлайн-вебинар о декларационной кампании 17.07.2020, 13:260 Студенческие отряды создают для спасения людей в Псковской области
17.07.2020, 13:211 Игорь Максимов о своей новой должности: Я вернулся в семью 17.07.2020, 13:150 Наталия Дубровская раскрыла планы на дом и участки на Московской, 8 в Изборске 17.07.2020, 13:060 Нового худрука ансамбля «Псков» представили коллективу 17.07.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Максимовым
17.07.2020, 12:550 Автоклуб появится в Порхове осенью 17.07.2020, 12:472 Абхазия не откроет границы для российских туристов до 21 июля 17.07.2020, 12:400 На выборы главы Себежского района выдвинуты три кандидата 17.07.2020, 12:370 Курс евро взлетел выше 82 рублей
17.07.2020, 12:290 Виктор Антонов оценил инициативу о предоставлении детям медиков мест в детсадах вне очереди 17.07.2020, 12:240 7 причин отправиться в магазин «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» прямо сейчас 17.07.2020, 12:190 В Усвятах рассказали о расходах на ликвидацию стихийных свалок 17.07.2020, 12:110 Два автомобиля столкнулись в центре Гдова
17.07.2020, 12:050 Родители не спешат возвращать детей в дошкольные учреждения Острова 17.07.2020, 11:580 Началась внезапная проверка войск Западного военного округа 17.07.2020, 11:542 Еще одного пациента с коронавирусом не смогли спасти в Псковской области 17.07.2020, 11:410 Сбербанк начал заключать электронные трудовые договоры
17.07.2020, 11:342 Пскович добровольно перевел мошеннику 350 тысяч рублей 17.07.2020, 11:270 Количество вакансий в сфере малого бизнеса выросло в Псковской области 17.07.2020, 11:140 Пскович ушел из областной больницы и пропал 17.07.2020, 11:120 Участок улицы Леона Поземского будет на сутки закрыт для движения транспорта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.