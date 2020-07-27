Общество

В России проверят легальность доходов чиновников

Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе. Речь идет о чиновниках разных уровней, членах Совета директоров Центрального банка, сотрудниках госкорпораций, а также членах их семей, сообщили в Минюсте.

Неподтвержденные доходы, согласно законопроекту, внесенному в правительство, могут изыматься в пользу государства. Это может произойти, если сумма превышает общий доход этих граждан за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении нее не представлены сведения, подтверждающие законность получения.

Изменения в ГК потребуют также поправок в Бюджетный кодекс РФ, рассказали газете «Известия» в Минюсте. Их готовит Минфин.

«В настоящее время средства, конфискованные в рамках "коррупционных" дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это — действующие нормы БК РФ. В Гражданский кодекс сейчас Минюстом вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Это касается только госслужащих, — пояснили в пресс-службе Минфина. — В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути, это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ».

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.