Общество

Изменения в избирательном процессе ТИКи Псковской области встретят с новой техникой

Внедрение новаций в избирательное законодательство и избирательный процесс в целом требует сделать шаг навстречу современным подходам в работе избирательных комиссий. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии региона Сергей Кулаков.

Требования к работе постоянно меняются, что приводит к необходимости использования современного технологического оборудования в деятельности избирательных комиссий. «Сейчас в избирательном процессе непрерывно меняются требования к оформлению документации, многие документы сдаются исключительно в электронном или машинопечатном виде», - отметил зампредседателя облизбиркома.

Руководство Избирательной комиссии Псковской области, понимая острую необходимость оснащения избирательных комиссий новым техническим оборудованием, обратилась за содействием к главе региона. Губернатор Михаил Ведерников поручил выделить из резервного фонда средства для приобретения оборудования.

Сейчас для территориальных избирательных комиссий приобретено 25 мощных современных ноутбуков HP с программным обеспечением Microsoft Office и «1С Бухгалтерия». Техника постепенно передается председателям комиссий, на сегодняшний день они получили 9 ноутбуков.

Кроме того, для комиссий закуплено 13 многофункциональных устройств. Остальные комиссии уже были обеспечены МФУ.

Столь масштабное оснащение компьютерной техникой избирательных комиссий проводится впервые в регионе. Кроме того, планируется дальнейшее обновление материально-технической базы территориальных комиссий.

Облизбирком благодарит губернатора Михаила Ведерникова за проявленное внимание к избирательным комиссиям области.