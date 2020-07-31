Общество

Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области

4 вопроса рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области на заседании №138 31 июля в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области, три из четырех вопросов связаны с кадровыми решениями в Невельском, Пустошкинском и Островском районах.

В состав территориальной избирательной комиссии Невельского района вошли два новых члена комиссии - Вероника Ермокова и Екатерина Ширякова, в комиссию Островского назначена Надежда Челнокова, а в состав территориальной избирательной комиссии Пустошкинского района вошла Галина Новинская. Все четверо - члены комиссий с правом решающего голоса. Назначения произошли в связи с образованием вакантных мест в составах комиссий, предшествующие члены выбыли по разным причинам.

Четвертым вопросом комиссия рассматривала ходатайство о награждении медалью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За содействие в организации выборов». Избирательная комиссия предлагает ЦИК России две кандидатуры для награждения медалью. После утверждения кандидатур Центральной избирательной комиссией, представления для награждения будут отправлены в ЦИК РФ.

Все вопросы, включенные в повестку дня, были приняты единогласно.