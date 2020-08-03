Общество

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском форуме молодых семей

Всероссийский форум молодых семей пройдет в период с 12 по 19 сентября в онлайн-формате на платформе «Молодаясемья.онлайн». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Для участников предусмотрена интенсивная программа, состоящая из трех треков. Личностный трек включает в себя такие темы как образование и психология, семья как бренд, самоопределение для подростков. На социальном треке планируется обсудить вопросы формирования сообщества молодых семей, роли некоммерческих организаций в современном мире, поиска и привлечения партнеров, акселерационную программу представителей клубов молодых семей. В рамках общеобразовательного трека состоятся открытые вебинары с психологами, врачами, представителями духовенства, политиками. Молодые семьи смогут обменяться опытом, принять участие в дискуссиях и встречах с экспертами и увлечь своих детей уникальной социально-познавательной программой.

К участию во Всероссийском форуме молодых семей приглашаются молодые семьи - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.

При желании семьи могут принять участие не только в образовательной программе Форума, но также принять участие в грантовом конкурсе, прием заявок на который завершится 6 сентября 2020 года в 23.59 по московскому времени. Кроме того, в период приема заявок предусмотрены образовательные online-мероприятия для участников грантового конкурса 2020 года. Заявку на участие можно подать через платформу АИС Молодежь.