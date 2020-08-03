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Общество

До 8 млн рублей потратят на проект реконструкции «таблетки» под театр кукол

05.08.2020 17:16|ПсковКомментариев: 1

В Пскове ищут подрядчика для изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию будущего здания областного театра кукол. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена лота составляет 8 млн рублей.

Технический заказчик - государственное казенное учреждение Псковской области «Управление капитального строительства».

Сроки выполнения проектных работ - до 25 декабря 2020 года. 

Срок строительства предполагается определить проектом. Количество этажей (1, 2х, 3х этажное) предлагается определить проектом.

В проекте должны быть предусмотрены основные помещения (кабинеты директора, художественного руководителя, менеджера, архив, кабинет администраторов, кабинет для специалиста по снабжению, склад), постановочный цех (кабинет главного художника, столярный цех с сушилкой – высоты помещений столярной мастерской не менее 5 м, кабинет для конструктора кукол), пошивочный цех, бутафорский цех, помещение для покраски, сборки декораций - наличие водоснабжения в помещении обязательно, звукоцех + осветительный цех в одном помещении, кладовая сценической электроаппаратуры, студия для записи звука, помещения для проведения спектаклей.

Зрительный зал, основная сцена должен иметь вместимость зрительного зала 150 мест, зал без балконов. Наличие карманов сцены, в которых предусматривается место для хранения сборных или стационарно-передвижных конструкций для кукловождения и других инвентарных приспособлений. Наличие пожарного занавеса.

Зрительный зал, вторая сцена, он же репетиционный зал вместимостью 60 мест должен иметь комнату ожидания выхода на сцену, фойе для проведения новогодних утренников, игровая комната для детей, кафе, склад декораций, кукол, бутафории и реквизита.

Также в здании должны быть костюмерная, актерская мужская на 10 столов, актерская женская на 10 столов, большая актерская, кабинеты помощника художественного руководителя, завлита, завмуза, монтировщицкая.

По возможности должны быть также запроектированы гараж и комната для проживания приезжающих режиссеров, художников и других специалистов. Планируются вестибюль с гардеробной, касса, санитарные узлы, подсобные помещения.

В проекте предполагается предусмотреть устройство подъездных дорог к зданию театра кукол, разворотных площадок, парковок.

Напомним, ранее в Пскове было принято решение о переезде областного театра кукол. Помещение на улице Конной не отвечает некоторым требованиям пожарной безопасности и его планируют передать старообрядческой общине. После нескольких вариантов региональные власти остановились на переезде театра кукол в «таблетку» - административное здание на Октябрьском проспекте, 34.

Теги: #псков #госзакупки #реконструкция
Источник: Псковская Лента Новостей
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