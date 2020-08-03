Общество

Жителям Пустошки рассказали о мерах пожарной безопасности

5 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам совместно с заместителем начальника 26-й пожарно-спасательной части был проведен профилактический рейд в жилом секторе Пустошки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Безопасная эксплуатация газового оборудования» и «Курение в пьяном виде – причина пожара».

До населения была доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов, а также, сотрудники МЧС напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. Данная информация дополнительно была размещена на информационных стендах магазинов и досках объявлений населенных пунктов.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.