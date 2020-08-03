Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Учеба в Институте деловой карьеры
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Здесь будет город-парк
Карфаген на Рижском проспекте
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Гонки по вертикали
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Новая эра городской среды
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
 
 
 
ещё Общество 03.08.2020 20:3118 Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области 06.08.2020 08:210 Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей 06.08.2020 08:010 Жителям Пустошки рассказали о мерах пожарной безопасности 06.08.2020 07:461 Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от коронавируса 06.08.2020 07:270 Мэр Барнаула попытался надеть на глаза защитную маску 05.08.2020 23:150 В активных очагах в Псковской области за сутки добавился один заболевший
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 30.07.2020 11:1117 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 02.08.2020 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жителям Пустошки рассказали о мерах пожарной безопасности

06.08.2020 08:01|ПсковКомментариев: 0

5 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам совместно с заместителем начальника 26-й пожарно-спасательной части был проведен профилактический рейд в жилом секторе Пустошки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Безопасная эксплуатация газового оборудования» и «Курение в пьяном виде – причина пожара».

До населения была доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов, а также, сотрудники МЧС напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. Данная информация дополнительно была размещена на информационных стендах магазинов и досках объявлений населенных пунктов.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 164 человека
06.08.2020, 08:210 Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей 06.08.2020, 08:010 Жителям Пустошки рассказали о мерах пожарной безопасности 06.08.2020, 07:461 Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от коронавируса 06.08.2020, 07:380 Доставка товаров может подорожать в два раза
06.08.2020, 07:270 Мэр Барнаула попытался надеть на глаза защитную маску 06.08.2020, 07:230 Цены на отдых в ряде регионов России выросли на четверть 06.08.2020, 07:120 Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса 06.08.2020, 07:010 Сегодня у «Поганкиных палат» временно перекроют движение автотранспорта
05.08.2020, 23:150 В активных очагах в Псковской области за сутки добавился один заболевший 05.08.2020, 22:460 Федеральная онлайн-программа для псковских предпринимателей стартует 17 августа 05.08.2020, 22:291 Гарик Харламов примерил образ модели нижнего белья. ВИДЕО 05.08.2020, 22:060 В России утвержден стандарт дорожных переходов для животных
05.08.2020, 21:498 Третью неделю подряд инфляция в России держится на нуле - Росстат 05.08.2020, 21:253 В Псковской области на начальника пожарной части завели уголовное дело за просьбу поделиться премией 05.08.2020, 21:190 До 26 градусов прогреется воздух 6 августа в Псковской области 05.08.2020, 21:070 В сети появился видео-рассказ о михайловском послании Пушкина автору «Вечернего звона»
05.08.2020, 20:520 Псковские спортсмены с инвалидностью вернулись с соревнований со множеством наград 05.08.2020, 20:4616 14 молодых псковичей стали членами партии «Единая Россия» 05.08.2020, 20:380 В Музее спорта Псковского края открылась выставка «Олимпийское звонкое эхо» 05.08.2020, 20:380 В Псковской области продолжаются обучающие семинары по подготовке к единому дню голосования
05.08.2020, 20:253 В сочинском поселке медведи загрызли 11-летнего мальчика 05.08.2020, 20:120 Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе 05.08.2020, 20:061 Псковские пограничники выявили груз с 10 тоннами контрабандного мяса 05.08.2020, 19:550 В ряде деревень Бежаницкого района изменился график вывоза ТКО
05.08.2020, 19:440 В Псковской области на госгранице задержаны 29 нарушителей ограничительных мер 05.08.2020, 19:397 Опальный экс-мэр Екатеринбурга призвал помочь в сборе средств на Анастасиевскую часовню 05.08.2020, 19:230 Три контейнера установил регоператор в деревне Псковского района 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник»
05.08.2020, 19:020 Территорию возле здания «Псковпассажиравтотранса» отремонтируют за 3 млн рублей 05.08.2020, 18:570 Регоператор примет участие в акции «Зеленая весна» в Гдове 05.08.2020, 18:420 Школьный музей в Плюссе стал призером всероссийского конкурса 05.08.2020, 18:360 Игорь Иванов об оптимизации облсовпрофа, визите в Псков главы ФНПР и планах на будущее
05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского 05.08.2020, 18:180 Швейцария исключила РФ из списка стран, граждане которой должны соблюдать карантин 05.08.2020, 18:100 «Зеленая весна» придет в Гдов 13 августа 05.08.2020, 17:580 В «Михайловском» получили интересные заявки от желающих выступить на августовской конференции
05.08.2020, 17:540 Готовность новой инфекционной больницы в Пскове составляет 60% 05.08.2020, 17:432 Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 17:350 Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов 05.08.2020, 17:310 Великолучанка доверилась мошенникам и потеряла почти 340 тысяч рублей
05.08.2020, 17:250 «СпецТрансКом» приостановил прием мусора из Пскова 05.08.2020, 17:251 Строительный мусор в контейнере для крупногабаритных отходов может повредить спецтехнику 05.08.2020, 17:211 Клишас анонсировал финансовую поддержку регионов в случае повторной вспышки коронавируса 05.08.2020, 17:166 До 8 млн рублей потратят на проект реконструкции «таблетки» под театр кукол
05.08.2020, 17:090 Минздрав предлагает изменить состав наборов для оказания скорой помощи 05.08.2020, 17:010 Знаменитый звездопад можно увидеть в Псковской области после 13 августа 05.08.2020, 16:570 Псковские сотрудники УФСИН оказали помощь приюту для бездомных животных 05.08.2020, 16:453 В Пскове хотят провести международный театральный фестиваль-биржу
05.08.2020, 16:380 В Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов 05.08.2020, 16:240 Документальный фильм об Анастасиевской часовне снимают в Пскове 05.08.2020, 16:120 Руководитель профсоюзной первички рассказал, как соблюдаются права работников «Псковпассажиравтотранса» 05.08.2020, 16:031 Академический театр не имеет права пускать низкопробную продукцию - Дмитрий Месхиев
05.08.2020, 15:550 Около 100 детей приняли участие в творческой смене «Псковские узоры - 2020» 05.08.2020, 15:416 Псковичи продолжают парковаться возле контейнерных площадок, преграждая путь мусоровозам 05.08.2020, 15:360 О грядущих съемках нового фильма о молодежи рассказал Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте
05.08.2020, 15:140 Работникам псковской организации выплатили зарплатный долг в 1,7 млн рублей 05.08.2020, 15:060 Ради Пскова актеры одного из известнейших российских театров отказались от работы в Петербурге 05.08.2020, 14:590 В Псковской области завершилось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы 05.08.2020, 14:570 Начинается трансляция онлайн-встречи памяти отца Павла Адельгейма
05.08.2020, 14:520 Дмитрий Месхиев объяснил, почему Псковский театр не станет Александринкой-2 05.08.2020, 14:441 Палкинский район лидирует по урожайности зерновых в регионе 05.08.2020, 14:382 Театральный сезон в Пскове откроется Достоевским 05.08.2020, 14:250 Кому в Псковской области работать хорошо. ИНФОГРАФИКА
05.08.2020, 14:140 «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО 05.08.2020, 14:000 Юные спецназовцы ознакомились с работой служебных собак 05.08.2020, 13:510 Дмитрий Месхиев: У нас есть шанс на победу в «Золотой маске» 05.08.2020, 13:480 Директор Гдовского «Центра досуга и культуры» оштрафована за прием на работу бывшего служащего
05.08.2020, 13:420 Отцу Павлу Адельгейму предлагали подарить оружие для самозащиты 05.08.2020, 13:410 В Волышово на воды: Инвесторы, которых нет 05.08.2020, 13:400 Дмитрий Месхиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля 05.08.2020, 13:360 Отказ от очного образования стал бы неэффективной мерой, считают в Минпросвещения
05.08.2020, 13:353 Псковичи жалуются на недостаточное освещение в центре города 05.08.2020, 13:230 Павел Адельгейм предчувствовал свою смерть - друг священника 05.08.2020, 13:150 Ввоз 14 тонн огурцов и перцев запретили на границе в Псковской области 05.08.2020, 13:040 В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.