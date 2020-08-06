Общество

Представители МТИК Псковской области впервые примут участие в молодежном форуме в Петербурге

Представители Молодежной территориальной избирательной комиссии Псковской области впервые примут участие в молодежном гражданском образовательном форуме «Выше крыши», который пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, форум является ежегодным и собирает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, готовых расти, развиваться и совершенствовать мир вокруг себя. В этом году мероприятие объединит более 2 000 человек, в том числе 350 из других субъектов РФ. Псковскую область на данной площадке представят член МТИК Печорского района Екатерина Разик, член МТИК Гдовского района Евгений Михайлов и председатель МТИК города Великие Луки Каринэ Матевосян.



В течение 4 дней участники форума «Выше крыши» будут обсуждать идеи о новых пространствах Санкт-Петербурга, слушать музыку начинающих диджеев и музыкальных коллективов северной столицы, участвовать в спортивных турнирах, мастер-классах, бьюти-мастерских, учиться у молодых культурных и общественных деятелей города, блогеров, спортсменов, знакомиться с кинематографом.



Площадка форума будет поделена на несколько тематических зон, которые отражают популярные направления молодежной культуры: спорт, музыка, искусство, урбанистика, образование, экология, стиль.



«От форума жду новых знаний, позитивных эмоций. Чего-то нового, новых знакомств и развития для самой себя», - поделилась своими ожиданиями от форума Евгения Разик.



Между тем, Евгений Михайлов считает форум «Выше крыши» отличной возможностью показать свои проекты и увидеть другие. «Для меня это открытие чего-то нового, знакомство с новыми людьми, проведение времени с пользой. Надеюсь, что фестиваль даст мне толчок и воодушевление на создание и реализацию больших планов», - отметил он.



Каринэ Матевосян ожидает, что форум приоткроет завесу молодежной политики большого города и поможет найти новые точки соприкосновения в себе и в окружающем мире».