Общество

Сократить расходы на Крым предложил Минфин

Минфин России предложил сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2021–2022 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как пишет РИА Новости, в 2021 году расходы могут сократить на 8,5 млрд рублей (до 76,1 млрд), а в 2022 году — на 9,1 млрд (до 82,3 млрд) рублей.

Кроме того, сообщается о сокращении финансирования в ближайшие три года госпрограмм «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», пишут «Известия».

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Финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» также могут уменьшить.