Общество

Названы территории, которые благоустроят в Острове в 2021 году

Названы территории, которые благоустроят в Острове в 2021 году. Об этом сообщается в группе «Формирование комфортной городской среды. Остров» в соцсети «ВКонтакте».

Заявки от местных жителей рассмотрела общественная комиссия. В итоге принято решение поддержать предложения по благоустройству стадиона на улице С. Перовской и зоны отдыха «Сосенки» в микрорайоне «Строитель».

Следующий этап - разработка дизайн-проектов совместно с заинтересованными жителями. «Любые предложения принимаются, и будут обсуждаться, - отмечается в группе. - Ярким примером вовлечения жителей в реализацию проектов стала встреча на стадионе на улице С. Перовской. И у детей, облюбовавших это место, и у их родителей огромное количество идей, которые при такой поддержке, хочется воплощать в жизнь!»