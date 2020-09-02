Общество

Останки двух бойцов Красной Армии подняли поисковики в Себежском районе

Останки двух бойцов Красной Армии подняли поисковики-сотрудники идрицкой колонии №3 на северо-восточной окраине деревни Старица Себежского района. Работы велись под руководством командира отряда, ветерана уголовно-исполнительной системы области Владимира Еремеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Среди сотрудников ИК-3 в поисковых мероприятиях принимали участие Алексей Алексеев и Станислав Тихомиров.

В годы Великой Отечественной войны в районе деревни Старица проходил стратегический оборонительный рубеж германских войск «Линия Пантеры». В 1944 году советские войска осуществляли прорыв этой оборонительной линии, где на полях сражения погибло огромное число солдат, ценою своих жизней красноармейцы выбили немецко-фашистских захватчиков с оккупированных земель.

«Мы считаем своим долгом отдавать дань памяти участникам той страшной войны, находя их останки на полях сражений, искать родственников бойцов и перезахоранивать солдат с почестями, как и полагается настоящим героям Отчизны», - отметил участник поисковых мероприятий, ветеран УИС Владимир Еремеев.

Добавим, поднятые останки будут погребены на братском захоронении в деревне Старица Себежского района.