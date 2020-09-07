Общество

Житель Великих Лук получил жилье благодаря прокуратуре

Житель Великих Лук, имеющий статус лица из числа детей-сирот, получил благоустроенное жилое помещение после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На основании решения жилищной комиссии молодого человека включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, но администрация Великих Лук не предоставила ему благоустроенное жилье.

В этой связи прокурор обратился в Великолукский городской суд с исковым заявлением. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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Сейчас нарушенные права заявителя восстановлены, добавили в ведомстве.