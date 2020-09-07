Общество

Аналитики выяснили, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 1 618 вакансий, открытых в Псковской области с 1 по 31 августа, и узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц.

Количество вакансий, размещенных в Псковской области, от месяца к месяцу растет. В августе работодатели открыли на hh.ru на 4% больше вакансий, чем в июле. В большей степени увеличился спрос на работников индустрии спорта и красоты (+83% к июлю), гостинично-ресторанного бизнеса (+63%), сфер управления персоналом (+56%), инсталляции и сервиса (+38%), административного персонала (33%), автомобильного бизнеса (+32%). И, напротив, сократилось число предложений о работе для кандидатов из профобластей добычи сырья (-33%), производства (-13%), а также госслужащих (-26%) и начинающих специалистов (-10%).

Рост соискательской активности тоже несколько замедлился. В августе жители Псковской области, заинтересованные в новой работе, обновили всего на 3% больше резюме, нежели в июле.

Относительно показателей прошлого года рынок вакансий уже восстановился. За год число предложений о работе в августе увеличилось на 7%. Больше всего шансов найти новую работу у соискателей из профессиональной области продаж (25% от всех вакансий), представителей рабочих профессий (20%), секторов производства (15%), строительства и недвижимости (10%), транспорта и логистики (8%), медицины и фармацевтики, административного персонала (по 7%), IT и интернета (6%). Также востребованы у компаний молодые специалисты, начинающие карьеру (12%).

Число новых резюме за год тоже заметно увеличилось - на 34% к августу прошлого года. Начинающие специалисты и студенты, кандидаты из сфер продаж, административного персонала, транспорта и логистики, производства, бухгалтерии – самые многочисленные группы соискателей на рынке труда Псковской области.

Оживление отраслей после весеннего кризиса привело к снижению уровня конкуренции в регионе. Если в марте на одну вакансию в среднем приходилось 4,2 резюме, то в августе этот показатель упал до 3,4. Непростая ситуация складывается только сферах высшего менеджмента (9,1 резюме на одну активную вакансию), искусства и массмедиа (7,9), так как в этих сегментах рынка труда уровень конкуренции значительно выше нормы.

В большом дефиците у работодателей по-прежнему представители профобластей медицины и фармацевтики, страхования, консультирования, инсталляции и сервиса, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости, автомобильного бизнеса, гостинично-ресторанной сферы.

В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Псковской области в августе составила 35 000 рублей. Год назад в этот период она была на уровне 37 000. Медиана в резюме работников оказалась равна 30 000 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области в начале сентября:

При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.