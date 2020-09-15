Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии - глава Пскова Елена Полонская.

Ведущая эфира Любовь Кузнецова обсудит с ней самые насущные проблемы, свойственные всем округам, работу подрядчиков, благоустройство псковских дворов и снос детских площадок.

Отдельными темами для разговора станут организация дорожного движения и ремонт улицы Кузбасской Дивизии, а также изменение нормативов сброса сточных вод и внесение изменений в бюджет Пскова.

Радиослушатели могут задать свои вопросы Елене Полонской по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена