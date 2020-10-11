Общество

Стань почетным корреспондентом ПЛН и выиграй приз

Конкурс на самую интересную публикацию от читателя «Стань почетным корреспондентом ПЛН!» стартует на сайте Псковской Ленты Новостей 1 октября.

Вы можете написать нам о мероприятиях, важных инициативах, социальных и общественных проблемах, казусных ситуациях, происшествиях и просто любопытных фактах. На победу будет влиять не только уникальность материала и количество его просмотров, но и отсутствие речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. Принять участие в конкурсе может любой житель Псковской области старше 18 лет.

Новости принимаются на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru, с обязательной пометкой «конкурс». В заявке необходимо указать ваше имя и фамилию, возраст и контактный телефон.

Обращаем ваше внимание на обязательное условие - новость должна быть подкреплена документами, фотографиями или видеозаписями. Объем текста не должен превышать 2000 символов.

Новость без заголовка и с использованием ненормативной лексики не будет допускаться к участию в конкурсе. Редакция имеет право без объяснения причин отклонить вашу заявку.

Размещение вашей новости на сайте ПЛН в постоянно действующей рубрике «Интерактив» означает, что материал принят к участию в конкурсе.

Прислать информацию можно до 30 ноября включительно. Победителя редакция Псковской Ленты Новостей назовет 1 декабря. Он получит сертификат почетного корреспондента ПЛН и ценный приз.