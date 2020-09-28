Общество

Во всех псковских колониях выявлены нарушения требований пожарной безопасности

В исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в части исполнения законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки во всех исправительных учреждениях выявлены нарушения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Наибольшее количество нарушений приходится на ИК-2.

В адрес всех начальников исправительных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, часть из которых, не требующих значительных материальных затрат, устранена. В случае непринятия колониями мер по реальному устранению всех нарушений пожарной безопасности, спецпрокуратурой будет рассматриваться вопрос об обращении в суд с исковыми заявлениями. Кроме того, в отношении четырех исправительных учреждений (ИК-2, ИК-3, ИК-4 и ИК-5) спецпрокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

По результатам их рассмотрения ИК-2 оштрафована на 75 тысяч рублей, а остальным исправительным учреждениям назначено административное наказание в виде предупреждения.