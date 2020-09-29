Общество

Более 160 тонн картофеля убрали осужденные в Островском районе

В исправительной колонии №2 в Островском районе полным ходом идет картофелеуборочная кампания. На сельскохозяйственных работах занято около 30 осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

К уборочным работам привлечена новая сельхозтехника, приобретенная в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы»: трактор, картофелекопалка, тракторный прицеп. Всего за сезон запланировано собрать 250 тонн картофеля.

На сегодняшний день уже убрано 10 гектаров полей, собрано более 160 тонн картофеля, который отгружен в ИК и СИЗО региона. Одновременно с картофелем учреждение приступило к уборке свеклы, моркови и капусты.

«По нашим подсчетам, свежий урожай картофеля полностью покроет нужды всех подведомственных учреждений УФСИН», - отметил заместитель начальника регионального ведомства Андрей Один.

В текущем году осуществляется поставка картофеля и овощей не только в подразделения УИС области, но и сторонним организациям. Так, учреждение заключило контракты с Псковским политехническим колледжем и Пушкиногорской школой-интернатом.