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Общество

Неделю приемов граждан старшего поколения проведет «Единая Россия»

30.09.2020 12:11|ПсковКомментариев: 2

Неделю приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченную к Международному дню пожилого человека, проведет «Единая Россия» с 5 по 9 октября. Такое решение приняло руководство центрального исполкома партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Тематические приемы граждан проведут в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» в дистанционном формате.

В приеме граждан примут участие депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ, член Совета Федерации, члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, Псковской городской Думы, районные и волостные депутаты, а также представители профильных комитетов и ведомств Псковской областной администрации, сотрудники Пенсионного фонда, активисты регионального отделения «Союза пенсионеров России».

Жители региона могут задать свои вопросы по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (8112) 662512 и направить их по электронной почте: roppskov903_@mail.ru.

Для полного и всестороннего рассмотрения вопроса необходимо указать фамилию, имя и отчество заявителя, а также контактный телефон, добавили в партии.

Теги: #Единая Россия #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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