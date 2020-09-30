Общество

Великолукской школе присвоят имя пограничника по инициативе родителей учащихся

Великолукской школе №7 присвоят имя пограничника Антона Злобина по инициативе родителей учащихся, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В этой школе он учился с 4 класса.

«Для нас он всегда ученик, но сегодня мы смотрим на него немного по-другому. Это ученик, который совершил подвиг и защищал страну, ученик, который является для нас образцом», - считает директор школы Наталия Демиховская.

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Антон Злобин - один из многих, кто совершил подвиг в мирное время, один из тех, кто отдал жизнь, защищая интересы своей Родины. Теперь по инициативе родителей учащихся это образовательное учреждение будет носить имя героя.

Отметим, что в музее школы №7 есть экспозиция, посвященная Антону Злобину. Одноклассники и учителя героя вспоминают о нем с теплотой и отмечают только его положительные качества.

«Школа, в которой он учился, будет помнить этот подвиг, будем благодарны за это. Город всячески поможет, чтобы эта память осталась в сердцах всех, кто будет в этой школе учиться дальше, кто будет готов гордиться своей страной и защищать ее», - подчеркнула заместитель главы администрации города Великие Луки, одноклассница Антона Злобина Юлия Ярышкина.