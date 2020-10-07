Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Виктором Степановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — глава Порховского района Виктор Степанов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о роли местного самоуправления: какие возможности есть сегодня у главы района и кто он - реальный управленец на районе или громоотвод для областной власти? Также в рамках эфира речь пойдет об актуальных вопросах жизнедеятельности Порховского района, крупных проектах, которые реализуются в муниципалитете, и о том, как порховичи пережили коронавирусную эпидемию.

Вопросы Виктору Степанову можно задать по телефону 56-73-72.