Общество

Псковский гидрометцентр не прогнозирует заморозки в октябре

В Псковской области не прогнозируется заморозков до конца октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Во второй половине октября сухие дни будут чередоваться с дождливыми. Постепенно температура будет снижаться», - рассказала Тала Нещадимова и добавила, что максимальная дневная температура будет до +14 градусов °С, постепенно температура воздуха снизится до +8 , +10 градусов °С.

Ночные температуры будут положительными. «Мы не ожидаем минусовых температур по ночам», - отметила синоптик.

Ветер прогнозируется преимущественно южных направлений.

«Погода будет осенняя, достаточно комфортная для этого времени года», - сказала Тала Нещадимова.

Также синоптик дала прогноз погоды на ближайшие выходные. Так, в субботу погода будет комфортной, практически без осадков. Температура поднимется до 14 градусов тепла. В воскресение наиболее вероятны дожди.