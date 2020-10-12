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Общество

Более тысячи зараженных гипсофил не попали в Псковскую область

13.10.2020 12:39|ПсковКомментариев: 0

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 1125 гипсофил. Растения израильского происхождения следовали автомобильным транспортом из Словакии в адрес компании Санкт-Петербурга, занимающейся оптовой торговлей цветами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы У-управления обнаружили живых имаго насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом.

Результаты карантинной экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили, что выявленные в партии срезов цветов насекомые идентифицированы как западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) и являются карантинными для стран Евразийского экономического союза.

В соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений ввоз 1125 гипсофил на территорию России запрещен, выдано предписание о возврате груза на сопредельную территорию.

Теги: #Россельхознадзор #растение
Источник: Псковская Лента Новостей
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