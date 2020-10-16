Общество

Несколько несанкционированных мест складирования отходов ликвидировали в Пскове

Еще несколько несанкционированных мест складирования отходов в Пскове ликвидировали в рамках взаимодействия управления городского хозяйства и регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В рамках выездного контроля сотрудники регоператора выявили на ряде контейнерных площадок складирование отходов растительного происхождения и строительного мусора, что является нарушением норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований». В связи с этим было направлено уведомление собственнику площадок - УГХ - о необходимости устранения нарушений и уборки свалок.

Силами управления городского хозяйства был вывезен мусор со свалок на контейнерных площадках на улицах 1-й Полевой, 15; 1-й Поселочной, 4; Торфяной, 22, Клавы Назаровой, 41; Бутырской, 3; Орлецкой набережной, 1; Яна Райниса, 20; Южной, 25; Декабристов, 18 и Торфяной, 2. Всего со свалок увезли более 80 кубометров отходов.

«Напоминаем, что строительный и растительный мусор не включен в тариф и норматив в сфере обращения с ТКО, их вывоз осуществляется в рамках отдельных договоров. В Пскове налажено взаимодействие регоператора и УГХ в этой сфере, выявляемые свалки ликвидируются в рамках контракта», - добавили в компании.