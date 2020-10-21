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Общество

Абоненты Tele2 купили минут на 3,5 века непрерывных разговоров

21.10.2020 16:29|ПсковКомментариев: 0

Tele2 проанализировала активность абонентов на площадке «Маркет Tele2», где можно продавать и покупать минуты, гигабайты и SMS. За 12 месяцев работы онлайн-площадки клиенты приобрели более 60 млн гигабайтов и около 192 млн минут. На Северо-Западе клиенты купили более 5,5 млн гигабайтов и около 18 млн минут, сообщили Псковской Ленте Новостей в Tele2.

Более 30% абонентов Tele2 используют «Маркет» для покупки или продажи гигабайтов, минут и SMS. За 12 месяцев с момента запуска площадки в сентябре прошлого года было зафиксировано более 70 млн сделок. Наибольшее количество лотов выставили жители Центральной части России. От них на площадку поступила пятая часть от общего числа предложений. Наибольший всплеск количества сделок на «Маркете Tele2» зафиксирован в марте и апреле, что объясняется режимом самоизоляции и удаленной работы.

Абоненты Tele2 за год купили на онлайн-платформе более 60,5 млн гигабайтов, или 58 Пб трафика. Этого объема достаточно, чтобы скачать 638 000 фильмов в качестве 4К, или трижды оцифровать архив американской Библиотеки Конгресса – самой большой в мире. Наибольшее количество интернет-трафика за время существования сервиса приобрели столичные абоненты – 15,4 млн Гб. Абоненты Северо-Запада приобрели 5,5 млн Гб.  

Не меньшей популярностью у клиентов «Маркета» пользовалась покупка минут. В общей сложности абоненты Tele2 за год купили на площадке около 192 млн минут, что можно приравнять к 365 годам непрерывных разговоров. В лидерах по покупкам по-прежнему абоненты Московского региона и Урала. Абоненты Северо-Запада приобрели порядка 18 млн минут. 

В честь года работы «Маркет Tele2» оператор запустил уникальный для телеком-рынка продукт. При покупке интернет-трафика на площадке сервиса оператор удвоит приобретенные гигабайты. Вырученные средства поступают на счет телефона абонента, их можно использовать на оплату услуг связи. Вход на «Маркет» доступен через сайт оператора или раздел в приложении «Мой Tele2».

Теги: #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
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